‘Gosto do Edu, mãe’ · .

Insegura após a filha admitir que está apaixonada por seu namorado, Helena (Vera Fischer) tentará controlar a vida de Camila (Carolina Dieckmann) em Laços de Família. Ao ficar no pé da estudante, ela ouvirá a garota falar que vigiá-la não mudará nada. “Gosto do Edu [Reynaldo Gianecchini], mãe”, dirá a sincerona na reprise do Vale a Pena Ver de Novo.

Helena e Camila entrarão em pé de guerra após a estudante admitir que está apaixonada por Edu. Ao querer controlar os passos da filha, a esteticista ouvirá que sua linha-dura não mudará os sentimentos que a herdeira tem pelo médico bonitão.

Após sair sem avisar, Camila será cobrada pela mãe. “Que ideia é essa agora de se enfiar no haras todos os dias?”, perguntará Helena. “Você tem alguma coisa contra, mãe? Eu tava lá com o Pedro [José Mayer]. Fiz um passeio, montei. E me senti muito bem. Você ta preocupada com o Edu? Não precisa mãe, ele tá no hospital”, responderá a jovem arisca.

“Eu não tô preocupada com ele, eu tô preocupada com você”, afirmará a esteticista. Camila demonstrará seu incômodo diante da situação. “Eu me sinto vigiada o tempo todo!”, reclamará a personagem de Carolina Dieckmann.

Helena tentará mudar a percepção da filha, ao falar que não a está vigiando e, sim, cuidando dela. “Cuidando para que você não se exponha demais. Minha filha, nós duas estamos vivendo em cima de um fio de navalha, e eu não quero que você fique ferida e eu não quero me ferir também”, dirá a mulher.

Impossível não se ferir

“Eu não sei mãe, se vai ser possível passar por isso tudo sem se ferir”, dirá Camila. A protagonista de Manoel Carlos tentará fazer a filha enxergar as coisas de outra forma.

“Depende de como nós levarmos as coisas. Olha, hoje de manhã eu tava pensando no acidente do Edu, isso nos abalou tanto. Mas eu acho que é uma oportunidade pra gente poder pensar melhor sobre essa situação toda. Ganhamos tempo, por assim dizer”, continuará a senhora.

Diante do silêncio da filha, Helena falará irritada: “Camila, o que é que tá acontecendo que eu não sei?”, questionará. “É isso que eu já te falei, mãe. Eu me sinto vigiada, policiada. A Zilda [Thalma de Freitas] vive me enchendo de perguntas, dizendo que você perguntou aonde que eu fui, que horas eu voltei, porque que eu sai sem avisar. Cansa viver assim o tempo todo, mãe!”, desabafará a mimada.

A sobrinha de Íris (Deborah Secco) continuará a reclamar da falta de liberdade que tem enfrentado. “Eu quero poder pegar meu carro e ir pra onde eu quiser e, nesse momento, eu to querendo ir pro haras. Eu gostei de lá, eu gostei do Pedro, me sinto bem lá, me sinto protegida”, explicará a loira.

“Eu me sinto mal com esse clima de desconfiança. Eu acho que a gente já deixou bem claro tudo que aconteceu e eu fui franca com você mesmo correndo o risco de te magoar. Eu gosto do Edu, mãe. Mas é só isso, ponto-final. Você não precisa ficar com medo dele gostar de mim”, falará Camila.

Laços de Família está sendo reprisada pela segunda vez no Vale a Pena Ver de Novo. O . publica spoilers do folhetim de Manoel Carlos, além dos resumos diários das tramas da Globo.