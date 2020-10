Governador libera e Eagles e Steelers irão poder receber torcedores em suas partidas como mandantes

O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, anunciou nessa terça-feira (6), que os eventos esportivos no estado poderão receber até 15% ou 7.500 torcedores em estádios com capacidade superior à 10 mil lugares.

A medida beneficia Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers e entrará em vigor na próxima sexta-feira (9).

Na semana 5 da NFL, coincidentemente, as duas equipes do estado irão se enfrentar no Heinz Field, às 14h, possibilitando aos Steelers a oportunidade de receber o apoio de 5.500 torcedores – número que a equipe divulgou – pela primeira vez na temporada.

– Eu sei que, como um time de football, nós ficaremos empolgados se tivermos a oportunidade de atuar em frente aos torcedores, na nossa casa – afirmou o técnico dos Steelers, Mike Tomlin.

Cincinnati Bengals e Cleveland Browns



Outra novidade em relação à presença de público nos estádios da NFL foi divulgada pelo jornal “The Cincinnati Enquirer”, de Ohio, nessa terça-feira (6). Segundo o periódico, as autoridades estaduais de saúde permitirão que o Cincinnati Bengals amplie o número de torcedores permitidos no Paul Brown Stadium de seis mil para até 12 mil.

O Cleveland Browns, a outra franquia de Ohio, também irá se beneficiar do parecer favorável das autoridades de saúde em relação ao aumento do número de fãs nas arquibancadas.