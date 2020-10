Governo brasileiro gastou 77,7% do dinheiro destinado à pandemia

O primeiro caso de covid-19 registrado no Brasil completou quase oito meses. E, até o dia 20 de outubro, o governo federal havia gastado 77,7% do dinheiro anunciado para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Foram destinados, ao todo, R$ 587,46 bilhões para o combate. E, até agora, foram gastos R$ 456,84 bilhões. Os números foram divulgados no relatório Execução Orçamentária das Ações de Combate à Covid-19.

Maior parte dos recursos destinado ao combate à pandemia foram usados no pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Foram previstos R$ 254,24 bilhões para o programa e R$ 223,82 bilhões chegaram às mãos dos brasileiros. Ou seja, 88% da verba destinada ao auxílio emergencial foi usada.

Do auxílio emergencial de R$ 300, que será pago entre setembro e dezembro, foram anunciados R$ 67,6 bilhões e R$ 17,53 bilhões já foram usados. Ou seja, da prorrogação, o governo já utilizou 25,94% dos recursos.

Ricardo Volpe, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados (Conof) afirmou que os gastos do governo com o auxílio emergencial são correspondentes a dez anos de pagamento do Bolsa Família. Para o cálculo, foram levados em conta os valores de 2019.

“Cerca de 58 milhões de brasileiros receberam as primeiras parcelas de R$ 600. Com a mudança do benefício para R$ 300, com regras mais rígidas e melhoria de cadastro para evitar desvios, o total foi reduzido para 42 milhões de beneficiários”, disse ele.