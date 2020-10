Governo do RJ prorroga proibição de torcida nos estádios

Após a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizar o retorno do público nos estádios a partir de outubro, o Governo do Estado prorrogou a proibição da torcida até o dia 20 deste mês. A decisão foi publicada no Diário Oficial pelo governador em exercício, Cláudio Castro, sendo contrária ao prefeito Marcelo Crivella.

O decreto diz que o retorno da torcida nos estádios “seguirá uma legislação específica” e deverá respeitar os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias municipais e a Secretaria Estadual da Saúde.

O futebol será o único evento com tais regras específicas, já que eventos que envolvam aglomerações continuam suspensos. O decreto, no entanto, libera atividades esportivas ao ar livre.