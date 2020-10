Governo Federal propõe piso salarial de professores vinculado à inflação

O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem o intuito de vincular o reajuste do piso salarial dos professores da educação básica à inflação.

Com essa decisão, o ganho real previsto na lei atual não ocorreria mais, de acordo com publicação da Folha de S.Paulo na última segunda-feira (19/10).

Nesse sentido, a Lei do Piso sofreria alteração na regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

De acordo com a lei, sancionada em 2008, o reajuste anual ocorre segundo a variação do valor por aluno do Fundeb. Isso resulta em aumentos acima da inflação, a saber. Entretanto, pressiona as contas de estados e municípios.

Desse modo, o governo justifica que, para que não ocorra essa pressão, quer que a atualização seja só pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

O último aumento do piso salarial dos professores foi de 12,84%, quando o valor chegou a R$ 2.886,24. Se a regra proposta já estivesse em vigor, o reajuste de 2019 teria sido apenas de 4,6%.

Parlamentares se opõem contra proposta do governo

Parlamentares nas redes sociais repudiaram a proposta do governo. Jandira Feghali (PCdoB/RJ) contextualizou a proposta com os desafios enfrentados pelos professores em função da pandemia. “Já não basta todos os desafios da pandemia para esses profissionais, agora vão ter sua renda mais achatada!”

A deputada federal Erika Kokay (PT/DF) opinou: “Não vamos aceitar mais esse golpe contra a educação brasileira.”. A deputada Alice Portugal (PCdoB/BA) também posicionou-se contra a proposta do governo. “Não vamos permitir!”

Ministério da Economia

Em nota, o Ministério da Economia afirmou que o governo “considerou prudente” a proposta em razão da sustentabilidade fiscal e que recebe constantes pedidos de alterações na Lei do Piso. A pasta disse ainda que haverá impacto para todas as redes, “quer elas recebam os recursos ou não”.

O Ministério informou que o número de municípios com gastos de pessoal acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal pode dobrar se mantidas as regras, chegando a 1.528 municípios em 2021.

Em 2012, professores da educação básica ganhavam o equivalente a 65% da média dos demais profissionais com nível superior. Em 2019 o percentual chegou a 78%, mas o próprio Ministério da Educação, que fez o cálculo, diz que a alta se explica, em grande parte, pelo decréscimo de 13% do rendimento dos demais profissionais.