‘Grande jogador que não tínhamos no plantel’

Sem ser aproveitado pelo técnico Jorge Jesus no Benfica, o atacante Carlos Vinicíus agradou outro português: José Mourinho. O brasileiro foi adquirido por empréstimo pelo Tottenham até o final da atual temporada.

Na Inglaterra, em pouco tempo, Carlos Vinicíus, além de agradar o Special One, também caiu nas graças do compatriota Lucas Moura.

Para o meia revelado pelo São Paulo, o atacante é jogador de qualidade que chega para somar no plantel dos Spurs, que não possuía um atleta com suas características.

“Carlos é um grande jogador, vai nos ajudar muito. É bastante humilde, um rapaz muito simples. É um jogador muito bom e que não tínhamos no plantel. Estou muito feliz porque ele merece, fez uma fantástica temporada no Benfica. Vamos ajudá-lo e ele será importante para a nossa equipe”, afirmou, em entrevista ao site oficial do Tottenham.

Atacante brasileiro Carlos Vinicius durante treinamento do Tottenham Divulgação/Getty Images

“Estou muito feliz porque agora tenho um brasileiro comigo. Posso falar em português e brincar com ele sobre as coisas de que falamos no Brasil. Por isso, estou muito feliz”, complementou.

Caso o Tottenham deseje ficar com Carlos Vinícius em definitivo, terá que desembolsar 45 milhões de euros, cerca de R$ 294 milhões.