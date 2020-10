Grandes ameaçaram até abandonar Premier League, mas maioria é contra projeto que transforma futebol inglês

Manchester United e Liverpool irão descobrir o tamanho da oposição ao seu apoio ao “Projeto Big Picture” nesta quarta-feira. Estava previsto um encontro entre executivos dos 20 clubes da elite, que pela primeira vez se reúnem desde que surgiram as revelações dos planos de reestruturação do futebol inglês.

A ideia inclui a redução da Premier League a 18 times, dar o poder de controle aos nove clubes que estão há mais tempo na liga e abolir a Copa da Liga e a Supercopa da Inglaterra.

De acordo com matéria publicada pela Associated Press, os principais clubes até ameaçaram a deixar a Premier League para pressionar a favor do projeto.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Fontes disseram à ESPN que os norte-americanos donos de United e Liverpool deram total apoio aos planos desenvolvidos pelo presidente da English Football League, Rick Parry, que irão ver os 72 clubes da EFL receber um resgate instantâneo de 250 milhões de libras e 25% dos ganhos futuros da Premier League em troca de os principais clubes terem um maior controle do jogo.

Dentro desses planos, o ‘Big 6’, formado por United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal e Tottenham, receberiam maiores direitos de voto, ao lado de Everton, Southampton e West Ham, uma vez que têm a maior longevidade na Premier League.

Base da Premier League em Londres Getty Images

No entanto, fontes disseram à ESPN que a maioria dos clubes da competição é contra as propostas que, enquanto dá um apoio imediato às ligas inferiores, acabaria por aumentar os poderes do ‘Big 6’.

Uma reunião de acionistas da Premier League na quarta-feira permitirá que todos os clubes expressem sua opinião sobre as propostas. Entende-se que a maioria irá declarar sua oposição aos planos.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Conforme publicado pela Associated Press, a FA poderia bloquear uma reformulação da competição, disse o presidente da entidade, Greg Clarke, usando sua “participação especial” na Premier League, que foi criada em 1992, quando se separou da EFL.

“No final da primavera, quando o principal objetivo dessas discussões passou a ser a concentração de poder e riqueza nas mãos de alguns clubes, com uma liga separatista considerada uma ameaça, eu, é claro, interrompi meu envolvimento e aconselhei uma abordagem mais baseada em consenso envolvendo todos os clubes da Premier League e seu presidente e CEO. Nosso jogo precisa buscar melhorias continuamente, mas os benefícios precisam ser compartilhados”, escreveu Clarke a membros do Conselho da FA.

Com informações de Mark Ogden