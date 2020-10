Green Hell: game de sobrevivência na Amazônia chega em outubro para Switch

O simulador de sobrevivência Green Hell vai ganhar uma versão de Nintendo Switch, no dia 28 de outubro. A informação é da Creepy Jar, desenvolvedora do game, que tem como pano de fundo, a Amazônia.

O título custará US$29.99, mas se for adquirido antes do lançamento, o comprador receberá 10% de desconto. Green Hell foi lançado no ano passado para Windows e recebeu muitas notas positivas dos fãs.

Mais desconto ainda!

Green Hell poderá ser adquirido também com um desconto de 33%. Para conseguir o valor menor, o jogador deverá ter adquirido um dos seguintes títulos para o portátil: Thief Simulator, Hollow, Timberman VS ou Panzer Dragoon: Remake

Expansão recebe data

Além da informação para o portátil, a empresa colocou disponível o período de lançamento do seu primeiro DLC, chamado “Spirits of Amazonia“. O conteúdo sairá em três partes, sendo a primeira neste inverno e, as duas seguintes, em 2021.

Green Hell coloca você no meio da selva amazônica, sem comida e ferramentas. Seu objetivo será escapar da floresta se protegendo de inimigos e animais. Seu único trunfo é um rádio, que te colocará em contato com sua amada. Ela te ajudará a superar esta aventura.

O jogo será lançado para Playstation 4 e Xbox One, no primeiro trimestre de 2021.