Grêmio confirma empréstimo de Patrick ao Vasco

O Vasco acertou o empréstimo do meia Patrick, do Grêmio, segundo confirmou o presidente do clube gaúcho Romildo Bolzan, a ESPN. O jogador chega ao clube carioca para ficar até o fim de 2021.

Vasco e Grêmio já conversavam há alguns dias sobre o empréstimo do jogador de 21 anos. Com a ida para o clube carioca, Patrick vai estender seu vínculo com os gaúchos por mais uma temporada.

O Vasco buscava um meia para reforçar o elenco e intensificou a procura após a saída de bruno César, que foi para o Penafiel-POR. Patrick chega para ser uma opção no setor, que conta com Martín Benítez e Carlinhos.

O meia era tratado como uma das principais promessas do Grêmio nas categorias de base, mas não conseguiu ter uma sequência entre os profissionais. Neste ano, Patrick chegou a atuar como titular no começo da temporada, mas perdeu espaço.

O novo reforço deve chegar junto ao provável técnico cruzmaltino Ricardo Sá Pinto. O português é esperado no Rio de Janeiro ainda nesta semana para comandar a equipe vascaína.