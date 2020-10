Grêmio confirma empréstimo do meia Patrick ao Vasco

O Vasco fechou a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. Nesta terça-feira (13), em contato com a reportagem do ESPN.com.br, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr, confirmou acerto com o Cruzmaltino pelo empréstimo do meia Patrick, de 21 anos.

Revelado nas categorias de base do Tricolor, Patrick ficará cedido ao clube carioca até dezembro de 2021. Como parte do acordo, o meia estenderá o seu vínculo com o Grêmio, até então válido até o fim de 2022, por mais um ano, ou seja, até o fim de 2023.

No Grêmio, Patrick sempre foi tratado como promessa, mas ainda não conseguiu deslanchar. Desde 2017, quando foi promovido ao profissional do clube gaúcho, até 2020, foram 42 partidas disputadas e dois gols marcados.

Além da chegada do meia, o ESPN.com.br também apurou que o Vasco avançou nas negociações com Independiente-ARG pela compra de 60% dos direitos do meia-atacante Martín Benítez, um dos destaques do time na atual temporada.

O valor a ser pago pelo Cruzmaltino ao clube de Avellaneda giraria em torno dos 4 milhões de dólares, cerca de R$ 22 milhões.



Além da permanência do argentino, o Vasco também está próximo de um treinador para substituir Ramon Menezes. O nome do português Ricardo Sá Pinto é o da vez e as negociações está avançadas.

O Vasco está em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos somados. Na próxima rodada, o clube carioca vai até o Beira-Rio, enfrentar o Internacional, no domingo (18), às 18h15.