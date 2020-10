Grêmio encerra preparação para enfrentar o Coritiba pelo Brasileirão

O Grêmio encerrou nesta terça-feira a sua preparação para a partida contra o Coritiba, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena do Tricolor.

No treino desta tarde, o elenco do time gaúcho realizou atividades físicas, técnicas e táticas. Durante o trabalho, o técnico Renato Portaluppi orientou posicionamentos e testou duas formações diferentes.

Para esta partida, o comandante não contará com Bruno Cortez, que cumpre suspensão, Jean Pyerre, Geromel e Kannemann, que ainda se recuperam da covid-19, e Éverton, que está recuperado da doença, mas ainda trabalha a parte física.

“Será um jogo difícil, mas estamos preparados para fazer um bom resultado dentro de casa. Nós estamos focados e temos a certeza de que vamos alcançar os resultados positivos”, analisou o zagueiro Paulo Miranda.

O Grêmio vem de uma sequência negativa no Brasileirão e espera encerrá-la nesta quarta-feira. O clube não vence há quatro jogos no nacional, figurando a 15ª posição, com 14 pontos. O Coritiba, por sua vez, está em 17º, com 12.