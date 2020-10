Grêmio faz gols rápidos, baixa o ritmo, mas vence o Coritiba

Apesar da partida inconstante feita pelo Grêmio, a equipe chegou ao seu objetivo vencendo por 2 a 1 o Coritiba na Arena pela 14ª Rodada do Brasileirão. O triunfo ascendeu o Tricolor para os 17 pontos na 11ª posição enquanto o Alviverde do Alto da Glória, com 12 unidades, está na zona de rebaixamento em 17º lugar.

ENVOLVEU COM FACILIDADE

Se valendo exatamente do método conhecido do Grêmio em atuar com movimentação intensa no ataque com troca de posições para confundir a marcação, a bola chegou no lado esquerdo do ataque onde Diogo Barbosa estava sozinho para cruzar. Com o levantamento preciso, Luiz Fernando, igualmente sem marcação, testou pra baixo e superou Wilson para marcar o primeiro do jogo com apenas dois minutos.

Sem ser ameaçado no plano defensivo, o Grêmio ficou constantemente “em cima” do Coritiba e encontrou o caminho para o segundo tento em bola reboteada de escanteio. Depois do chute torto vindo de fora da área dado por Pepê, a bola ficou nos pés de David Braz que, em posição legal e com muito espaço, concluiu pras redes de Wilson.

SAIU PRO JOGO

Depois do placar ampliado, Jorginho tirou Guilherme Biro para colocar Giovanni Augusto e, gradativamente, o Coxa passou a ser presente também no plano ofensivo. Chegando, inclusive, a criar uma oportunidade perigosa com Robson batendo à esquerda de Vanderlei. Tamanha foi a evolução da equipe visitante que o mesmo Robson chegou a fazer grande jogada, limpando três marcadores, e bateu cruzado para diminuir a diferença. Todavia, o Árbitro de Vídeo captou o impedimento do camisa 30 e o árbitro catarinense Ramon Abatti Abel anulou o tento.

FICOU MORNO E, DEPOIS, ESQUENTOU!

Na primeira metade do tempo complementar, o embate que apresentava boa movimentação ofensiva e lances de perigo caiu em um ritmo de pouca emoção. Do lado paranaense, existia uma disposição mais notória de tornar o confronto mais interessante onde, apesar das limitações técnicas, os chutes de Neilton e Giovanni Augusto fizeram Vanderlei trabalhar. Enquanto isso, o Tricolor não conseguia repetir a batida do início da partida e viu, aos poucos, a confiança do time Coxa Branca crescer na busca pela igualdade.

Como prêmio pelo esforço, a bola aérea do Coritiba funcionou no escanteio onde Natan Silva, dentro da pequena área, chegou primeiro que o goleiro gremista e testou pro gol vazio.

SUSTENTOU

Apesar dos esforços da equipe de Jorginho, o tento sofrido pela equipe gaúcha serviu para dar uma “despertada” na equipe de Renato Portaluppi que, se não conseguiu se reencontrar com o melhor momento na partida, chegou a assustar Wilson nas finalizações de Guilherme Azevedo e Victor Ferraz além de se fechar mais na frente de sua área para assegurar o 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

​GRÊMIO 2 x 1 CORITIBA

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data e hora: 07/10/20 – 19h15

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Johnny Barros de Oliveira (ambos SC)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Paulo Miranda, Matheus Henrique (GRE); Ramón Martínez, Neilton (CTB)

Cartões vermelhos:

Gols: Luiz Fernando (2’/1°T), David Braz (10’/1°T), Natan Silva (26’/2°T)

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Guilherme Azevedo, aos 19’/2°T), Matheus Henrique e Robinho (Maicon, aos 19’/2°T); Luiz Fernando (Thaciano, aos 19’/2°T), Diego Souza (Isaque, aos 36’/2°T) e Pepê (Marcelo Oliveira, aos 48’/2°T). Técnico: Renato Portaluppi.

CORITIBA: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon (Nathan Silva, no intervalo), Sabino e Willian Matheus; Hugo Moura (Pablo Thomaz, aos 42’/2°T), Ramón Martínez (Neilton, no intervalo), Matheus Sales e Guilherme Biro (Giovanni Augusto, aos 19’/1°T); Gabriel (Yan Sasse, aos 36’/2°T) e Robson. Técnico: Jorginho.