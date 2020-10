Grêmio faz último treino e viaja para encarar o São Paulo

Na manhã desta sexta-feira, o Grêmio realizou o último treino em Porto Alegre. Ainda no período da tarde, o Tricolor viaja à capital paulista para enfrentar o São Paulo. O time de Renato Gaúcho terá a missão de quebrar a invencibilidade da equipe de Diniz jogando no Morumbi pelo Brasileirão.

As atividades no gramado serviram para que Portaluppi definisse quem serão os titulares na partida deste sábado. Para isso, iniciou o treino com a parte tática, Visando se aproximar do G6, o Imortal deve ir a campo com força máxima, que inclui a volta do zagueiro Kannemann, recuperado da covid-19.

O lateral-direito Victor Ferraz, que disputa posição com Orejuela, foi quem concedeu entrevista coletiva após o treinamento. O jogador destacou a semelhança das equipes no que diz respeito a posse de bola e a tendência de propor o jogo.

“São dois times que gostam da bola, que prezam por ter ela e que se defendem com a bola também. O São Paulo tem um estilo diferente de jogar, eles têm a posse de bola e se arriscam também no seu campo. A gente trabalhou em cima disso pra tentar tirar proveito. Tem tudo para ser um grande jogo”.