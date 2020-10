Grêmio finaliza preparação para encarar Internacional com retornos, mas sem dupla de zaga

Na tarde desta sexta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, o Grêmio finalizou a preparação para o clássico deste sábado contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Para o Gre-Nal, o Tricolor não poderá contar com Pedro Geromel e Walter Kanemann, ambos diagnosticados com covid-19.

A dupla de zaga titular do Imortal testou positivo para o vírus na última terça-feira, horas antes do duelo contra a Universidad Católica, em Porto Alegre, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Com isso, eles não participaram da vitória por 2 a 0 sobre os chilenos, que garantiu a classificação dos gaúchos às oitavas de final.

Por outro lado, Lucas Silva e Everton voltam a ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. O volante volta de suspensão, enquanto o atacante se recuperou da covid-19. Maicon e Jean Pyerre se recuperaram de lesões musculares, mas ainda são dúvidas.

O treinador gremista comandou a atividade desta sexta-feira sob chuva e frio. A orientação foi dedicada aos ajustes nas questões táticas da equipe e o posicionamento dos atletas. O Tricolor busca aumentar a sequência de dez jogos de invencibilidade diante do rival.

Grêmio e Internacional se enfrentam às 17h (de Brasília) de sábado, na Arena, pela 13ª rodada no Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos conquistados em 11 jogos disputados, o Tricolor atualmente ocupa a 15ª colocação na tabela da competição nacional.