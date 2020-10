Grêmio finaliza preparação para enfrentar o Santos

Neste sábado (10), pela manhã, o Grêmio fez o último treino antes de viajar para o duelo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Sem divulgar a equipe, o Tricolor Gaúcho pode ter as voltas de Maicon, Bruno Cortez e Éverton.

O técnico Renato Portaluppi focou as atividades no aprimoramento tático. Os jogadores trabalharm na estratégia de jogo e nos movimentos de bola parada. Estão já certos fora da partida os atletas Matheus Henrique e Alisson. Contudo o time conta com os retornos de Maicon, recuperado de lesão, Bruno Cortez, que cumpriu suspensão, e de Éverton, curado da covid-19 e já preparado fisicamente.

O elenco almoçou no próprio CT Luiz Carvalho e se concentra para viajar para São Paulo às 14h00. Chegando na capital paulista, a delegação gremista vai de ônibus até Santos. Ficam em Porto Alegre Pedro Geromel, Kannemann e Jean Pyerre. Os três estão recuperados da covid-19, mas precisam fazer um trabalho de transição para serem reintegrados ao time.