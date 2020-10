Grêmio vai procurar o Cruzeiro para manter o lateral Orejuela

O Cruzeiro recebeu contato do Grêmio, que deseja manter no seu elenco o lateral-direito Orejuela, que pertence ao clube mineiro e foi emprestado ao Tricolor até o fim do ano.

O presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior, falou da vontade em contar com o colombiano por mais tempo no time comandada por Renato Gaúcho.

Os direitos de Orejuela também pertencem ao Ajax-HOL e se o Grêmio quiser ficar em definitivo com o jogador, terá de desembolsar até o dia 31 de dezembro € 3,5 milhões, cerca de R$ 22,9 milhões na cotação atual.

– O Grêmio pode exercer direitos até 31 de dezembro. Ele tem desempenho, a ideia é sim conversar com o Cruzeiro para ver como avançar – afirmou o mandatário em live nos canais oficiais do Grêmio.

Orejuela tem 21 partidas pelo Grêmio na temporada e vem disputando a vaga na equipe com Victor Ferraz.

O Grêmio pagou ao Cruzeiro € 150 mil(cerca de R$ 1 milhão) além de ceder por empréstimo o volante Machado e o meia Jhonata Robert, que já deixou a Raposa, a pedido da equipe gaúcha.