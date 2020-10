Grêmio x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Uma partida com o foco em se afastar da zona de rebaixamento. Nesta quarta-feira, Grêmio e Botafogo entram em campo às 19h15 na Arena do Grêmio em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes têm campanhas parecidas. O Botafogo, 13º colocado, tem 18 pontos; o Grêmio, uma posição abaixo, tem 17. O Corinthians, primeira equipe na degola, tem 15. O duelo, portanto, é de fundamental importância para os dois tentarem fugir ainda mais das últimas quatro colocações da tabela.

O Grêmio conta com os retornos de Matheus Henrique e Alisson, poupado na última rodada. Renato Portaluppi também pode escalar Pedro Geromel e Kannemann, liberados para atuar. O Botafogo, por sua vez, chega com mudanças na defesa: sem Marcelo Benevenuto, o jovem Sousa formará a dupla de zagueiros ao lado de Kanu.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BOTAFOGO

Data/Hora: 14/10/2020, às 19h15

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA – SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA – SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Árbitro de vídeo: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann (Paulo Miranda), Bruno Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique; Alisson, Robinho (Isaque), Pepê; Diego Souza.

Suspensos: David Braz

Pendurados: Robinho, Lucas Silva e Diego Souza

Fora: Jean Pyerre e Leonardo Gomes

BOTAFOGO (Técnico: Bruno Lazaroni)

​Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Sousa, Victor Luís; Caio Alexandre, Guilherme Santos, Keisuke Honda; Kalou (Matheus Babi), Pedro Raul, Rhuan.

Suspensos: Rafael Forster e Marcelo Benevenuto

Pendurados: Caio Alexandre

Fora: Marcinho, Lucas Barros, Bruno Nazário e Davi Araújo (lesionados); Gatito Fernández (seleção do Paraguai)

Palpites: na redação do LANCE!, 40% das pessoas votaram em vitória do Grêmio, 50% acreditam em empate e 10% apostaram que o Botafogo garante o triunfo.