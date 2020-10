Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo diz que 17ª temporada pode ser a última

A estreia da 17ª temporada de Grey’s Anatomy está cada vez mais próxima. Marcada para chegar à ABC no dia 12 de novembro, a série estrelada por Ellen Pompeo pode estar chegando ao seu final.

(ABC/Reprodução)Fonte: TV Line

A revelação foi feita pela própria Ellen em uma entrevista para o site Variety, na qual ela contou que a 17ª temporada pode ser a última do programa. “Não sabemos quando o show realmente vai acabar. Mas a verdade é que este ano pode muito bem ser isso [a última temporada]”, disse Ellen.

Ela completou explicando sobre seu contrato estar chegando ao fim. “Quero dizer, este é o último ano do meu contrato agora. Não sei se este é o último ano. Mas pode muito bem ser”. Segundo as informações, Ellen recebe US $ 550.000 por episódio gravado para a série.

Sabendo da repercussão que suas frases podem ter, Ellen brincou com a Variety, dizendo que as frases podem muito bem ser um “clickbait” — uma chamada para atrair o público para a matéria, sem necessariamente ser uma verdade. “Aí está a sua frase de efeito! Aí está o seu clickbait! ”.

Ellen continuou a entrevista em um tom mais sério, sabendo da importância do programa, tanto para o público quanto para a equipe de produção. “Eu não decido levianamente”, se referindo ao fato da série empregar muita gente. “Estou apenas avaliando criativamente o que podemos fazer”, completou.

Para encerrar, mostrou estar bem positiva para a 17ª temporada de Grey’s Anatomy. “Estou muito animada com esta temporada. Provavelmente será uma de nossas melhores temporadas de todos os tempos. E eu sei que parece loucura dizer, mas é realmente verdade”.