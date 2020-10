Guarani bate CRB e vence a primeira como mandante na Série B

O Guarani finalmente venceu em casa na Série B. Neste sábado, o Bugre bateu o CRB por 3 a 1 e chegou aos 14 pontos, na 18ª colocação. O Galo é o 9º, com 20 pontos.

Na próxima rodada, o Guarani encara o Cuiabá, no Brinco de Ouro. O CRB mede forças com o Operário-PR, no Rei Pelé.

O confronto



O Guarani começou o jogo com o pé no acelerador. Com 4 minutos, Lucas Crispim aproveitou o cruzamento e desviou para o fundo da rede. Aos 17 minutos, Waguinho se antecipou em novo levantamento e aumento a vantagem.

O CRB voltou para o jogo com Diego Torres. O argentino soltou uma bomba de fora da área e balançou a rede campineira.

Antes do intervalo o Galo teve a chance do empate. Calazans arriscou, o goleiro defendeu e na sobra Diego Torres cabeceou. Com agilidade, Gabriel Mesquita salvou o Bugre.

Na etapa final o CRB tentava envolveu o Guarani, mas não conseguia concluir as jogadas. Por outro lado, o Bugre assustou na bola parada com Giovanny.

O alívio do Guarani veio nos minutos finais. Após pênalti de Ewerton Páscoa em Lucas Abreu, Arthur Rezende soltou o pé para vencer o goleiro, 3 a 1.