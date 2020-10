Guarani vence o Cuiabá e deixa a zona de rebaixamento da Série B

No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani surpreendeu o líder Cuiabá e venceu por 1 a 0. Com o placar, o Bugre chegou aos 17 pontos, na 15ª colocação. O Dourado fica com 32 pontos.

Na próxima rodada, o Guarani encara o Vitória, fora de casa. O Cuiabá mede forças com o Paraná, na Arena Pantanal.

O duelo



O jogo demorou a engrenar. Diante da forte marcação do Cuiabá, o Guarani arriscava de fora da área, mas faltava mira aos jogadores do Bugre. Por outro lado, o Dourado tinha uma postura mais retraída dentro de campo e quase não chegava.

O gol da vitória Bugrina veio aos 30 minutos. Bidu arriscou de fora da área, a bola pegou na trave e morreu dentro da rede, 1 a 0.

A vida do Cuiabá ficou mais complicada perto do intervalo. Luiz Gustavo levou o segundo amarelo e acabou expulso.

Mesmo com um a menos, o Dourado teve a bola do empate com Elton nos minutos iniciais da etapa final. Porém, o atacante colocou muita força na bola e mandou para fora.

Seguro dentro de campo, o Guarani conseguiu assustar em novo chute de fora da área. Waguinho soltou a bomba e assustou João Carlos.

Na reta final do jogo, Bruno Sávio recebeu o segundo amarelo e o Guarani ficou com 10 homens. Mesmo assim, o time de Campinas conseguiu segurar o placar e comemorou a vitória.