Guarda Municipal das Prefeituras do Agreste Potiguar RN 2020 encerra inscrições hoje (08)

No Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal de Agreste Potiguar tem inscrições até hoje, 08 de outubro de 2020. O edital de concurso público visa preencher 57 vagas em cargos de Guarda Civil Municipal, função que exige o ensino médio completo e tem salários de até R$ 1.045,00.

As lotações serão nas cidades de Monte Alegre (8 vagas), São José do Mipibu (10 vagas), Vera Cruz (15 vagas), Brejinho (12 vagas) e Lagoa Salgada (12 vagas).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 08 de outubro de 2020, no site oficial da Funcern. A taxa de inscrição está fixada em R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); psicoteste (caráter eliminatório); mais teste de aptidão física (caráter eliminatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 08 de novembro de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

Executar policiamento administrativo ostensivo, preventivo, uniformizado e aparelhado, na proteção à população, bens, serviços e instalações do Município, através das seguintes tarefas típicas:

I – tomar conhecimento das ordens existentes a respeito de sua ocupação, ao iniciar qualquer serviço, para o qual se encontre escalado; II – estar atento durante a execução de qualquer serviço; III – tratar com atenção e urbanidade as pessoas com as quais, em razão de serviço, entrar em contato, ainda quando estas procederem de maneira diversa; IV – atender com presteza as ocorrências para as quais for solicitado e/ou defrontar-se; V – elaborar boletim de ocorrências e guias de entrega, com zelo e imparcialidade; VI – proceder à revista pessoal quando necessário e principalmente por ocasião de prisão em flagrante delito; VII – zelar pelo armamento, munição, equipamento de radiocomunicação, viaturas e demais utensílios destinados à consecução das suas atividades; VIII – zelar pela sua apresentação individual e pessoal, apresentando-se decentemente uniformizado; IX – reportar imediatamente ao Centro de Operações, toda ocorrência que tenha atendimento; X – operar equipamentos de comunicações e conduzir viaturas, conforme escala de serviço ou quando necessário; XI – prestar colaboração e orientar o público em geral, quando necessário; XII – apoiar e garantir as ações fiscalizadoras e o funcionamento dos serviços de responsabilidade do Município; XIII – executar atividades de socorro e proteção às vítimas de calamidades públicas, participando das ações de defesa civil; XIV – cumprir fielmente as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos; XV – colaborar com os diversos Órgãos Públicos, nas atividades que lhe dizem respeito; XVI – apoiar e orientar no controle do trânsito municipal de pedestres e veículos na área de suas atribuições ou quando necessário; XVII – colaborar na prevenção e combate de incêndios e no suporte básico da vida, quando necessário; XVIII – efetuar a segurança de dignitários, quando necessário; XIX – zelar pelos equipamentos que se encontre em escala de serviço, levando ao conhecimento de seu superior qualquer fato que dependa de serviços especializados para reparo e manutenção.

