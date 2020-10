Guardiola tenta evitar, contra ex-parceiro Arteta, o que só aconteceu 6 vezes em toda a carreira

Pep Guardiola é um técnico de (bem) mais vitórias do que derrotas. Ficar dois jogos seguidos sem ganhar é algo até incomum na carreira do espanhol, dono de um currículo com 30 títulos. Passar três partidas sem um triunfo, então, é algo raro, mas que está perto de acontecer pela sétima vez em sua história como técnico.

Esse é um dos ingredientes do clássico da Premier League entre Manchester City e Arsenal, que se enfrentam neste sábado, às 13h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, além de cobertura em vídeos no ESPN.com.br. Contra o amigo e ex-escudeiro Mikel Arteta, Guardiola tentará a reabilitação para evitar algo que não acontece há mais de três anos.

A última vez que passou três jogos sem vencer foi entre 8 de março e 5 de abril de 2017. Em sua primeira temporada no comando do City, Guardiola empatou com Stoke City (0 a 0), Liverpool (1 a 1) e Arsenal (2 a 2), além de perder para o campeão Chelsea por 2 a 1. Desde então, ninguém mais conseguiu fazer isso com o seu Manchester.

O pequeno jejum já havia acontecido em outros momentos da carreira de técnico. No Barcelona, Guardiola passou por isso duas vezes, ambas na primeira temporada, aquela em que acabou vencendo todos os títulos possíveis. Anos depois, no Bayern de Munique e no City, o espanhol viveu a mesma situação em duas oportunidades por cada clube (veja os números detalhados abaixo).

O começo de temporada do City não foi dos melhores. Após estrear bem, com um 3 a 1 sobre o Wolverhampton, a equipe levou uma inesperada goleada por 5 a 2 para o Leicester City, em casa, e empatou com o Leeds United por 1 a 1, na última rodada antes da parada pela Data Fifa. Os resultados colocam o clube em 14º lugar na Premier League, cada vez mais longe dos líderes, ainda que tenha um jogo a menos que os principais rivais.

Pep Guardiola gesticula durante derrota do City para o Leicester Catherine Ivill / Getty Images

Por tudo isso, vencer o Arsenal é fundamental para a arrancada do City, que não quer repetir a temporada passada e desperdiçar a chance de brigar pelo título muito por causa de um começo ruim de liga. Um bom resultado passa por vencer uma equipe que, ao contrário do Manchester, vive boa fase.

O Arsenal de Arteta está na beirada do G-4, em quarto lugar, com nove pontos e dono da melhor campanha entre os chamados grandes da Inglaterra. Já levantou uma taça na temporada, a Supercopa da Inglaterra, e derrotou o City no último embate entre eles: 2 a 0 na semifinal da Copa da Inglaterra, em 18 de julho. E agora, quem leva?

Veja as 6 vezes em que times de Guardiola tropeçaram em 3 jogos seguidos:

