Guerrero e Thiago Maia elogiam jovens do Flamengo

Mesmo ainda com vários desfalques, o Flamengo passou com tranquilidade pelo Del Valle-EQU e se garantiu nas oitavas de final da Libertadores. Mais uma vez, os jovens jogadores vindos das categorias de base mostraram serviço.

O auxiliar Jordi Guerrero, que comandou o Flamengo na ausência de Domènec Torrent, afirmou que o elenco rubro-negro saiu fortalecido com todos os problemas das últimas semanas.

“Sem dúvidas. Quando há adversidades, as pessoas se aproximam, se ajudam e isso nos ajudou”, disse.

Guerrero também enfatizou a boa atuação dos jogadores da base rubro-negra.

“É assim no futebol. A medida que vai ficando mais velho, quem vem atrás te empurra para melhorar. Eles nos ajudaram muitíssimo e tiveram atuações muito boas”, declarou.

O Flamengo entrou em campo nesta quarta-feira com uma defesa formada inteiramente por Garotos do Ninho. O goleiro Hugo Souza, os laterais Matheuzinho e Ramon, e os zagueiros Gabriel Noga e Natan.

“A gente fica até feliz porque a gente pôde contar com os meninos da base sabendo que foi uma oportunidade única para eles, e eles souberam aproveitar a oportunidade. Infelizmente metade do nosso grupo foi infectado (pela covid-19), mas graças a Deus está dando tudo certo, e eles estão voltando aos poucos para nos ajudar. Queria frisar que os meninos da base têm muita personalidade”, afirmou o volante Thiago Maia.

Com o próximo compromisso pela Libertadores somente no dia 21 de outubro, o Flamengo volta seu foco para o Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresentou na tarde desta quinta-feira no Ninho do Urubu e iniciou os preparativos para a partida deste domingo contra o Athletico-PR, no Maracanã.

Jordi Guerrero deve fazer sua última partida na beira do gramado, já que o técnico Dome deve estar liberado a partir do início da próxima semana. A equipe continuará dependendo da base para compor a defesa, especialmente a dupla de zaga. Nas laterais, Mauricio Isla e Filipe Luís devem reassumir a titularidade.

O atacante Gabigol teve o tornozelo direito imobilizado após sofrer uma torção na partida contra o del Valle e será desfalque nas próximas semanas. A expectativa é que ele fique de fora da equipe até o final do primeiro turno do Brasileirão. Já Thiago Maia, com incomodo muscular na coxa esquerda, deve ser poupado e Diego Ribas começará a partida em seu lugar.