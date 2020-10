Guiomar segura vômito diante de ‘rastro de sangue’ de Dionísio · .

Guiomar (Claudia Netto) vai se contorcer de asco para não vomitar mais algumas verdades na cara de Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. A perua deixará bem claro que conhece o passado podre do milionário com os nazistas. Ela não pensará duas vezes antes de chantageá-lo com o segredo na novela das seis.

A dondoca voltará à Vila dos Ventos para reconquistar o amor do filho Alberto (Igor Rickli), mas aproveitará as horas vagas para transformar a vida do sogro em um verdadeiro inferno. Ela, inclusive, convidará Samuel (Juca de Oliveira) e Lindaura (Angela Vieira) para um jantar no “castelo nazista” em cenas que serão exibidas a partir de sábado (10).

“Alberto está casado e, pelo que soube, as famílias não se frequentam. Isso é imperdoável da sua parte, Dionísio. Porém, como vou conviver com vocês, a partir de agora vamos estabelecer novas relações diplomáticas”, anunciará a madame. “Relações diplomáticas com aquela gente?”, ralhará o bisavô de Samuca (Vitor Figueiredo).

“Exatamente. A diplomacia deve ser a palavra de ordem neste jantar. Quero reforçar com os pais da minha nora os nossos laços familiares”, complementará a patroa de Nicole (Cinara Leal). “Você está me provocando?”, se certificará o ancião.

“Bingo. Estou mesmo. E acredite, tudo pode piorar se você não colaborar. Eu posso me tornar o seu pior pesadelo. Portanto, trate de não falar gracinhas sobre os judeus na frente dos nossos convidados. Você não vai querer que eu conte para eles o que você fez na Europa durante a guerra, não é?”, disparará a personagem de Claudia Netto.

Dionísio (Sérgio Mamberti) é colocado contra parede

Madame audaciosa

As palavras vão fugir da boca do antagonista de Sérgio Mamberti, absolutamente chocado com a audácia da madame. Por trás do disfarce de um senhor bonachão, que fez fortuna com a extração de sal, ele esconde o perigoso carrasco Klaus Wagner –responsável por entregar a família do ourives interpretado por Juca de Oliveira aos nazistas.

“Há coisas, minha cara, que nunca deveriam ser reveladas, não acha?”, resumirá o senhor, ao recuperar o fôlego. “Nunca é uma palavra que não existe no meu dicionário, mas por enquanto vamos esquecer esse período tenebroso que você viveu na Europa. Hoje reinará a diplomacia no nosso jantar”, vai retrucar Guiomar.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

