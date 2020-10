Gustavo Cascardo é regularizado e fica disponível para estrear pelo Botafogo

Sem poder contar com o uruguaio Barrandeguy, suspenso, o técnico Bruno Lazaroni poderá promover uma estreia no Botafogo. O lateral direito Gustavo Cascardo foi regularizado na CBF e fica a disposição dos alvinegros.

O Botafogo tem sofrido com a lateral direita nesta temporada. Fernando e Marcinho, com contratos até o fim de 2020, sinalizaram que não renovariam e perderam espaço. Marcinho vem lutando para se recuperar de uma cirurgia no joelho.

Com isso, o clube foi atrás de reforços e trouxeram Barrandeguy, Kevin e Warley, este último voltou de empréstimo. No entanto, nenhum deles conseguiu convencer a torcida.

Gustavo Cascardo chegou ao Botafogo me negociação com o Athletico. No entanto, o jogador só começou a trabalhar com o elenco na semana passada, após a liberação de Fernando.

Cascardo pode ficar como opção ou ser uma surpresa na escalação do Botafogo, nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.