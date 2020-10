Gustavo Gómez revela desejo de trazer Balbuena, ex-Corinthians, para o Palmeiras

Em alta, Gustavo Gómez vem sendo um dos protagonistas do Palmeiras na temporada. Na tarde desta sexta-feira, durante participação ao vivo no programa “Gazeta Esportiva”, da TV Gazeta, o zagueiro revelou o desejo de trazer ao clube o ex-corintiano Fabián Balbuena, mais um defensor paraguaio.

Questionado se é mais fácil jogar com Felipe Melo ou Balbuena, seu parceiro na seleção, Gómez riu.

“Uma pergunta difícil. Com os dois. O Balbuena também é muito bom jogador. Quero trazê-lo depois aqui ao Palmeiras. Vamos ver se ficam chateados os corintianos. Vamos ver o que acontece no futuro”, sorriu o palmeirense, que deve perder a companhia de Vitor Hugo, com transferência encaminhada para o Trabzonspor-TUR.

Em uma passagem bem-sucedida pelo Corinthians, Balbuena conquistou em 2017 os Campeonatos Paulista e Brasileiro e, no ano seguinte, ganhou novamente o torneio estadual.

Balbuena durante amistoso entre West Ham e Bournemouth Getty Images

Atualmente, aos 29 anos de idade, o atleta defende o West Ham, da Inglaterra.

Os compatriotas Gustavo Gómez e Balbuena se encontrão em breve, já que ambos foram convocados pelo técnico Eduardo Berizzo para defender o Paraguai nos confrontos com Peru (8 de outubro, em Assunção) e Venezuela (13 de outubro, em Mérida), pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2022.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Enquanto cultiva o sonho de trazer Balbuena ao Palmeiras, Gómez vem formando uma sólida dupla de defesa ao lado do brasileiro Felipe Melo.

Questionado sobre a parceria, o paraguaio elogiou seu novo companheiro, deslocado do meio para a zaga pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em 2020.

“Para o Felipe, é muito fácil, porque já é experiente, tem muita qualidade e se adaptou rapidamente à zaga. Fazemos uma boa dupla e estamos evoluindo dia a dia. Isso é muito importante para o Palmeiras também e estou aprendendo com ele. É um jogador que admiro muito e um companheiro que ajuda bastante a equipe”, declarou.