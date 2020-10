Gustavo Heide vai às oitavas do juvenil de Roland Garros

Gustavo Heide (Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto/CBT/Muraca Sports/Yonex/Loja Action Sport/Hand Dry), 17º do mundo e segundo melhor juvenil do Brasil, emplacou mais uma vitória e, nesta terça-feira, garantiu vaga nas oitavas de final do torneio juvenil de Roland Garros, Grand Slam jogado no saibro, um dos quatro maiores torneios do mundo.

O tenista de Ribeirão Preto que treina no CFTRP, cabeça de chave 14, derrotou o francês Antoine Ghibaudo POR 6/4 7/5: “Jogo bem difícil, ele é um menino novo, atua muito bem, consegui me adaptar bem, aqueci bem, me alimentei bem. No segundo set ele abriu 3/0, mas mantive a tranquilidade, não desesperei, mantive a calma e fui buscando game a game, ponto a ponto, essa foi a chave da virada”, disse o tenista que volta nesta quarta-feira a partir das 6h de Brasília contra o argentino Juan Batista Torres, 23º do mundo, buscando vaga nas quartas de final.

“Nunca joguei contra ele, mas pelo que vi é muito agressivo no fundo com a direita, corre bem, bate bem dos dois lados e mais firme na direita, vai pra cima, não espera o jogo. Será uma dura partida”, avaliou Heide, que treina no Centro de Formação e Treinamento de Tênis – CFTRP.

O tenista se despediu na estreia nas duplas nesta segunda-feira ao lado do italiano Luciano Darderi perdendo para a dupla tcheca formada por Martin Krumich e Dalibor Svrcina por 6/4 6/3.

Natan Rodrigues, 7 do mundo, caiu na segunda rodada diante do arggentino Alex Barrena, 33 do ranking, por 6/1 6/2.