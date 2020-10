Gusttavo Lima aciona polícia por propagandas que zombam de seu divórcio · .

Gusttavo Lima não gostou das propagandas que zombaram de seu divórcio de Andressa Suita e decidiu acionar a polícia para investigar o caso. Neste sábado (17), a equipe do cantor afirmou que pretende tomar providências legais contra os estabelecimentos que utilizaram a separação em campanhas publicitárias.

“O departamento jurídico está providenciando um boletim de ocorrência junto a delegacia especializada. Serão responsabilizados os responsáveis pelos anúncios indesejáveis”, informou a assessoria do sertanejo ao ..

Após o desabafo da modelo sobre o término, algumas empresas aproveitaram o tema em suas promoções. Uma doceria passou a ofertar aos seus clientes o kit promocional “Gusttavo Lima, do nada acaba”. Uma lanchonete utilizou uma estratégia similar e divulgou uma oferta com a imagem do ex-casal e o lembrete “esse combo acaba do nada”.

No dia 9 de outubro, Gusttavo e Andressa anunciaram a separação após oito anos juntos. No entanto, quatro dias após a divulgação do término, a modelo se pronunciou nas redes sociais e disse que foi “comunicada” pelo sertanejo sobre o fim da relação.

“Assim como foi para vocês, pra mim também foi um choque. Até domingo passado [4], tava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui para vocês, quem me acompanha sabe. E na madrugada de domingo para segunda [5] eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal”, disse ela.

Atualmente, os dois compartilham o mesmo advogado no processo de divórcio. Ontem (16), a jornalista Fabíola Reipert divulgou que Gusttavo teria engatado um romance com Mallu Ohanna, ex-mulher do jogador Dudu. Procurada pela reportagem, a suposta pivô da separação negou o affair.