Gusttavo Lima foge de briga com Andressa Suita por pensão na Justiça · .

Gusttavo Lima, 31 anos, quer fugir de qualquer briga com Andressa Suita, 32, na Justiça. Após anunciar a separação, o sertanejo declarou nesta terça-feira (13), que vai definir diretamente com a ex-mulher o valor da pensão para ela e os dois filhos, Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

Em entrevista para o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, ele esclareceu as medidas que tomará para encerrar sua união com a modelo “em paz”.

“Tem que pagar R$ 100 mil de pensão? Eu vou pagar e acabou. E isso não é coisa que tem que ir para juiz. Eu resolvo com ela. Andressa também tem direito a uma pensão, tudo bem, eu pago. Eu só quero ficar de boa, ficar em paz”, declarou.

Quatro dias após confirmarem o fim do relacionamento, mais detalhes de separação vieram à tona. Na manhã desta terça-feira, pela ferramenta Stories do Instagram, a influenciadora digital apareceu para falar pela primeira vez com os seguidores e dar a sua versão dos fatos.

“Assim como foi para vocês, pra mim também foi um choque. Até domingo passado [4], tava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui para vocês, quem me acompanha sabe. E na madrugada de domingo para segunda [5] eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal”, disse.

Durante a tarde, Lima usou seu Twitter para publicar uma mensagem misteriosa, que os internautas entenderam como indireta para Suita. Ao mesmo tempo, muitos passaram a criticar o artista.

“Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar”, escreveu o sertanejo.

“Bilhete do dia”, comentou o seguidor Italo Seven. “Ser sincero e não ter responsabilidade afetiva são coisas bem diferentes”, opinou Luan Araujo. “Sabe qual a diferença de homem para menino? Não sabe, né?”, criticou Alberes Belo.

Lima e Andressa estavam juntos há oito anos. Anteriormente, o sertanejo afirmou que não houve traição, que a decisão partiu dele e afastou os rumores de que estaria enganando seus fãs para promover uma música.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o cantor confirmou o fim da união por desgaste na relação. “Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica. A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal”, declarou.

Veja publicação de Gusttavo Lima no Twitter: