Gusttavo Lima tem romance com ex-mulher de jogador revelado; saiba quem é · .

O pivô da separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita foi revelado. O cantor teria engatado um romance com Mallu Ohanna, ex-mulher do jogador Dudu, que atualmente defende o Al-Duhail, do Catar, emprestado pelo Palmeiras. Os dois teriam se conhecido na casa do sertanejo Leonardo, em Goiânia (GO). À reportagem, a empresária negou o relacionamento.

Lima e Mallu teriam vivido um breve affair antes da separação oficial do artista. As informações foram reveladas pela jornalista Fabíola Reipert, do quadro A Hora da Venenosa, no Balanço Geral desta sexta-feira (16).

Segundo a apresentadora da Record, o músico e a influenciadora digital tiveram, ao menos, quatro encontros íntimos quando o cantor ainda era casado. A relação teria começado após o próprio artista ter dito que já estava em processo de separação, o que de fato aconteceu em 9 de outubro.

Mallu Ohanna em publicidade para seu Instagram

Mallu, ex-mulher do jogador Dudu, ganhou os holofotes após se divorciar do atleta. Ela acusa o ex de agressão e enfrenta uma disputa pela partilha de bens. Além disso, a empresária virou notícia recentemente por ter protagonizado dois barracos com Munik Nunes, campeã do BBB 16, que teve um breve romance com o jogador.

Ao ., Liliane Sobreira, advogada da ex-mulher de Dudu, declarou que as informações não são verdadeiras. “É mentira. A Mallu postou uma nota nos Stories do Instagram dela”, comunicou.

Em sua rede social, a empresária escreveu: “Venho através desta informar que jamais tive qualquer relacionamento com o cantor Gusttavo Lima. Eu o admiro como artista. Jamais teria qualquer envolvimento com ele, sua família é linda. Desejo que eles retornem. Neste momento, peço a Deus para que tudo se resolva. Peço a gentileza de não envolverem o meu nome nisso”.

Nesta sexta-feira, mais detalhes do divórcio de Lima e Andressa foram revelados. Os dois terão o mesmo advogado para defendê-los no processo. A digital influencer procurou um profissional em Goiânia, cidade onde mora, para mediar as conversas entre os dois. Ela tomou a decisão depois de saber que o sertanejo não deseja se separar dela em processo litigioso, quando não há acordo entre as partes. Os dois se casaram com separação total de bens.

O escritório de advocacia que vai cuidar do caso, entretanto, não quis se manifestar nem ter o nome divulgado, segundo o jornal Extra. Apesar de o acordo significar que a ex-atriz não tem direito a nada do patrimônio do cantor, uma súmula do STF (Supremo Tribunal Federal) dá direito, se uma das partes se sentir prejudicada, à divisão de bens adquiridos após o matrimônio, desde que ela tenha contribuído para isso.

O artista afirmou que pagaria até R$ 100 mil de pensão a cada filho se fosse preciso, para evitar ainda mais desgastes na relação com a agora ex. Andressa, por sua vez, não se pronunciou sobre partilha ou pensão. Na época da união com o sertanejo, ela afirmou que queria a separação total de bens para não ser apontada como interesseira.

Até o momento, a modelo está na mansão de Goiânia, em que passou a morar desde que se casou, e ele foi para a fazenda em Bela Vista de Goiás. Ele, inclusive, já deixou a residência com apenas parte de seus pertences, sozinho. Os filhos do casal, Gabriel e Samuel, de três e dois anos de idade, estão com Andressa e sua mãe, Suely.

Confira a revelação de Fabíola Reipert em A Hora da Venenosa:

Confira publicação de Mallu Ohanna no Instagram: