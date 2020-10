Guto dá fora em Clara e paga paixão por Benê com beijão · .

Durante uma viagem ao Rio de Janeiro, Guto (Bruno Gadiol) dará um fora em Clara (Isabella Scherer) e pagará sua paixão por Benê (Daphne Bozaski) com um beijão em Malhação – Viva a Diferença. O casal de músicos se entregará ao sentimento que sentem um pelo outro enquanto se banham no mar na novelinha teen que a Globo reprisa.

Após a apresentação musical para o professor de música de Guto e uma plateia, o rapaz levará a amiga à praia pela primeira vez. “Eu nunca tinha visto o mar tão perto”, confessará a jovem. “Sério? Você nunca tinho ido numa praia? Nem no Guarujá?”, perguntará o estudante, mencionando a cidade no litoral paulista.

“Se eu fui, eu era muito pequena, não lembro. Eu acho que não ia conseguir esquecer”, constatará a adolescente. “Que legal que a gente veio junto, né? Você não tinha me contado isso. Quer entrar no mar comigo?”, convidará o integrante da banda Os Lagostins. “Eu não sei, Guto. Deixa eu olhar para ele um pouco”, responderá a autista, mostrando sua insegurança.

A essa altura, o namoro de Guto com Clara já terá subido no telhado, apesar de os dois não terem terminado oficialmente. A própria filha de Malu (Daniela Galli) já terá avisado Felipe (Gabriel Calamari) que o relacionamento acabou, mas que eles só não verbalizaram.

Na praia, o clima entre o músico e a pianista começará a esquentar quando ela começar a admirar a imensidão do mar. “É grande, né?”, comentará o rapaz. “Demais. É água e mais água em movimento até o horizonte. Parece até que não tem fim”, vai especular a garota, que vai se emocionar com o barulho das gaivotas nesse cenário ainda desconhecido para ela.

Benê é fotografada por Guto na novela

O amigo de Samantha (Giovanna Grigio), então, vai tirar uma foto de Benê. “Essa imagem eu quero guardar pra sempre. Da beleza que é o mar sendo visto pela primeira vez, ainda mais por alguém especial como você”, flertará o apaixonado. Animada com a declaração, Benê falará que quer mergulhar com ele, e os dois correrão para as águas salgadas.

“Eu acho que eu tô com medo do mar, Guto”, avisará Benê. “Não precisa ter medo, eu tô com você. Tá tudo bem”, vai assegurar o galã da novela teen. “Eu acho que eu não quero mais, é melhor a gente voltar!”, pedirá a integrante do grupo As Five, em fuga.

O estudante do colégio Grupo segurará a filha de Josefina (Aline Fanju) para ela se acalmar. “Curioso, no mar parece que eu não tenho aflição de abraço. Pelo jeito, o Rio de Janeiro me deixa mais calma. Parece que o mar me deixa mais calma. Parece que você me deixa mais calma”, avaliará Benê.

Os dois não irão resistir e se entregarão a um beijo intenso nas cenas que vão ao ar a partir de 17 de outubro na temporada de Malhação que foi escrita por Cao Hamburguer.

Malhação – Viva a Diferença foi ao ar pela primeira vez entre 2017 e 2018. Atualmente, a temporada é reprisada devido à pandemia da Covid-19, que forçou a interrupção das gravações de novelas inéditas. O . também publica o resumo do folhetim. Confira.