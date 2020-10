Há 8 anos, Luciano, do São Paulo, marcava o primeiro gol da carreira

Titular incontestável do São Paulo neste Campeonato Brasileiro, o atacante Luciano comemora o aniversário de oito anos de seu primeiro gol na carreira. Revelado na base do Atlético-GO, o jogador teve o Internacional de Porto Alegre como sua primeira ‘vítima’, em uma partida do Brasileirão de 2012, quando ainda tinha 19 anos e buscava espaço entre os profissionais.

Naquela ocasião, o clube de Goiânia venceu, por 3 a 1, e Luciano fez o último gol do confronto. Dali em diante, o atacante passou por Avaí, Corinthians, Fluminense e Grêmio. Fora do Brasil, o hoje são-paulino defendeu as cores do Leganés, da Espanha, e também do Panathinaikos, da Grécia.

– Relembrar esses momentos traz uma alegria muito grande. Lembrar das minhasorigens, de tudo que lutei para chegar até aqui, as conquistas, as derrotas, tudo foipara o meu crescimento. Tenho um carinho enorme pelo Dragão, clube que me reveloupara o futebol. Muito legal mesmo recordar esse gol – comemorou o jogador .

Luciano tem sido peça-chave no São Paulo do técnico Fernando Diniz. Contratado do Grêmio após a paralisação do futebol devido ao combate ao COVID-19, o atacante fez 11 partidas pelo Tricolor do Morumbi e anotou 5 gols – marca que o credencia como o artilheiro da equipe no Brasileirão.

Na próxima quarta, às 19h15, o atacante estará em campo para defender o São Paulo, contra o Fortaleza, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O torneio mata-mata é um dos poucos títulos que o clube do Morumbi não tem em sua sala de troféus e, por isso, é visto como prioridade pela diretoria nesta temporada.