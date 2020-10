Haja Coração reestreia com final inédito na manga e briga de comadre · .

A reapresentação de Haja Coração estreia na próxima segunda (12) pronta para enfrentar uma concorrente de peso na TV paga. Afinal, a novela das sete é baseada em Sassaricando (1987), reprisada desde o início de setembro no Viva. A trama de Daniel Ortiz, no entanto, tem um trunfo para cativar o telespectador dividido entre as duas versões. O remake guarda um final inédito na manga.

Em 2016, o autor escreveu uma série de desfechos para o triângulo amoroso entre Tancinha (Mariana Ximenes), Apolo (Mariana Xavier) e Beto (João Baldasserini). Ele e o diretor Fred Mayrink, inclusive, demoraram para bater o martelo sobre o epílogo feliz entre a feirante e o caminhoneiro.

“Foi uma decisão difícil, porque os dois casais combinavam muito. Eu acho assim, vamos curtir a reprise e ver como as coisas fluem. Eu não posso me comprometer (risos)”, despista o novelista, ao lembrar que a estratégia não é inédita. “A Próxima Vítima [1995] teve um assassino diferente quando passou pela segunda vez”, rememora Ortiz em entrevista ao ..

Um dos principais interessados em desenterrar as gravações é João Baldasserini, que levou a pior no último capítulo. “Na época, a gente também não sabia com quem a Tancinha ia terminar, ficou lá esperando. A reprise podia ser a mesma coisa”, dispara o galã que, estranhamente, recebe o apoio de Malvino Salvador.

“Muita gente também torcia para que o Apolo terminasse com a Tamara [Cleo], era muito dividido”, aponta o manauara. “Quem sabe o Globoplay não disponibiliza os dois finais?”, sugere Sabrina Petraglia, que interpretou a deficiente física Shirlei na produção.

Original ou remake?

Ortiz avalia que a exibição das duas tramas ao mesmo tempo vai ser mais benéfica do que prejudicial em termos de audiência. “São veículos e públicos diferentes, ainda que uma parcela vá assistir a ambas. Não vejo impacto, acho que uma pode ajudar a outra, até por uma curiosidade sobre as diferenças”, considera o escritor.

O novelista, aliás, lembra que virou o folhetim de Silvio de Abreu de cabeça para baixo para criar um universo ficcional próprio. “Quando a gente pega um remake, não é obrigado a manter todos os personagens que herdou (risos). Eu mesmo tirei alguns e coloquei novos”, conta.

Felipe (Marcos Pitombo), por exemplo, não existia em Sassaricando nem em Torre de Babel (1998), novela em que Karina Barum interpretou Shirlei. “A partir do momento em que você mexe em uma coisinha, é um efeito cascata. Eu sou mais da comédia romântica, enquanto o Silvio é um humor mais irreverente”, pondera o autor.

