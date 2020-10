Haja Coração taca fogo no parquinho e mostra sexo grupal no BBB; entenda · .

O Big Brother Brasil será motivo de piada nesta primeira semana de Haja Coração. A personagem Leonora (Ellen Rocche) contará sobre sua rápida passada na “casa mais vigiada do país” para Rebeca (Malu Mader) e Penélope (Carolina Ferraz). Apesar de mentir ao falar que foi comportada no reality, a novela das sete mostrará que a sister causou no confinamento e até fez sexo grupal.

“Quando tinha festa, eu ficava no meu canto quieta, meditando. Eu não me dava aos desfrute como certas participantes, não. Ia pra cama cedo todos os dias, fazia minhas orações e dormia com os anjos”, começará a relatar a ruiva às novas colegas de quarto nas cenas que irão ao ar neste sábado (17).

No entanto, o telespectador descobrirá que, na verdade, a personagem de Ellen Rocche foi eliminada da casa de vidro pela rejeição do público ao causar demais. A reprise mostrará flashbacks da moça bebendo demais em uma das festas e sendo acordada pelo apresentador Pedro Bial no meio de um transa com três rapazes.

Leonora em flashback no Big Brother Brasil

Apesar do comportamento rebelde, a competidora dirá que sua saída da casa foi marmelada. “Não é o público que escolhe quem sai?”, perguntará Rebeca, intrigada com a declaração. Ela amenizará a situação e colocará Bial no meio da confusão. Na época da primeira exibição do folhetim, em 2016, o jornalista era o apresentador do reality show.

“O Bial fez campanha! Jogou o povo todo contra mim. Vai ver que era porque eu não dava mole para ele no ao vivo, vocês sabem como ele é, né? Se acha”, responderá, inconformada com sua saída do programa.

Pouco depois do discurso de eliminação, o público verá cenas de Leonora surtando e arremessando uma cadeira em uma das paredes de vidro. “Até que no dia, eu assimilei bem a derrota”, soltará a subcelebridade, mentindo para as amigas na maior cara de pau.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para substituir a reprise de Totalmente Demais. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricanco (1987), novela de Silvio de Abreu.

