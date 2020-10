Haja Coração vira obra de chefão da Globo de cabeça para baixo; veja diferenças · .

Com a reestreia de Haja Coração nesta segunda (12), o telespectador poderá voltar à infância e brincar de “jogo dos sete erros”. Afinal, a novela das sete é inspirada em Sassaricando (1987), atualmente reprisada pelo canal pago Viva. O roteirista Daniel Ortiz, no entanto, espalhou bem mais do que meia dúzia de diferenças entre a sua versão e o original de Silvio de Abreu.

“Eu já tinha feito um remake antes quando trabalhei como colaborador do Silvio em Guerra dos Sexos [2012]. Parece fácil fazer um, mas basta mexer em um tijolinho que tudo começa a mudar. No fundo, eu acho que é mais fácil começar uma trama do zero”, explica o roteirista ao ..

A protagonista Tancinha, por exemplo, sofreu diversas alterações que vão bem além dos 13 centímetros que separam Claudia Raia de Mariana Ximenes. “Ela virou um personagem muito paulistano, com origens italianas em vez de espanholas. Uma cria da Mooca [bairro na zona leste de São Paulo]”, explica a atriz de 39 anos.

A filha de Francesca (Marisa Orth), inclusive, ganhou uma irmã que não existia na comédia do diretor de dramaturgia da Globo. Shirlei (Sabrina Petraglia) foi pinçada de Torre de Babel (1998), do próprio Silvio, enquanto o seu par romântico Felipe (Marcos Pitombo) é uma adição inédita.

O núcleo ainda passou por outras alterações. “A Carmela [Chandelly Braz] ganhou ares de vilã que não existiam na Juana [Denise Milfont]. A história entre Camila [Agatha Moreira] e Giovanni [Jayme Matarazzo] também não tem nada a ver com os papéis que foram de Edson Celulari e Maitê Proença”, lista Ortiz.

Troca-troca

As amigas Rebeca (Tônia Carrero/Malu Mader), Leonora (Irene Ravache/Ellen Rocche) e Penélope (Eva Wilma/Carolina Ferraz) também deixaram o posto de protagonistas para se tornarem coadjuvantes no remake. “O Big Brother Brasil ainda nem existia naquela época, mas agora temos até uma ex-BBB”, brinca Daniel, em referência à personagem de Ellen Rocche.

A Fedora de Cristina Pereira compartilha apenas a trilha sonora, a música Fata Morgana do grupo alemão Dissidenten, com a influenciadora digital de Tatá Werneck. “Ela se tornou mais infantil e ligada às redes sociais, até para fisgar as crianças”, avalia o escritor.

Tancinha pode ter encolhido, mas Beto espichou em compensação. Marcos Frota é dez centímetros mais baixo do que João Baldasserini. “Com isso, até o apelido de ‘meio quilo’ precisou ser trocado”, arremata o autor.