Hall da Fama de New Jersey promove evento para homenagear Eli Manning

O ex-quarterback do New York Giants, Eli Manning, será homenageado, nesse domingo (18), pelo New Jersey Hall of Fame, associação que busca valorizar as pessoas que elevam o nome do estado em diversas áreas de atuações.

Manning, que em janeiro anunciou sua aposentadoria dos gramados, passou 16 anos no comando do ataque dos Giants. Seus pontos altos durante o período foram as conquistas dos Super Bowls XLII e XLVI, ambos contra o New England Patriots, de Tom Brady e Bill Belichick. Em 2016, o jogador receber da NFL o prêmio “Walter Payton”, por seu trabalho junto às crianças que lutam contra o câncer.

A cerimônia ocorrerá de forma virtual e será transmitida pelas redes sociais do New Jersey Hall of Fame, no Facebook e no YouTube, às 20h.