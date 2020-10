Halloween: 20 comandos da Alexa para o Dia das Bruxas

Não é só o Google que preparou ações especiais para quem quer curtir o Halloween em casa: a Alexa também está repleta de interações programadas para o Dia das Bruxas.

Donos de dispositivos equipados com a assistente de voz podem usar a Alexa para descobrir curiosidades sobre a data, brincadeiras de sustos, piadas e trocadilhos sobre o tema. Fãs de Harry Potter também podem se divertir com os feitiços do bruxo.

Confira perguntas que podem ser feitas à Alexa durante o Halloween:

“Alexa, quando é o Halloween?”

“Alexa, o que é o Halloween?”

“Alexa, como fazer uma fantasia de Halloween?”

“Alexa, gostosuras ou travessuras?”

“Alexa, conta uma piada de Halloween?”

“Alexa, conta uma piada de Dia das Bruxas?”

“Alexa, me assusta?”

“Alexa, toque sons assustadores”

Harry Potter

• “Alexa, qual é a sua casa do Harry Potter?”

• “Alexa, Lumus.”

• “Alexa, Nox.”

• “Alexa, Avada Kevadra?”

• “Alexa, Crucio.”

• “Alexa, Accio.”

• “Alexa, Wingardium Leviosa.”

• “Alexa, Expecto Patronum.”

• “Alexa, Confundus.”

• “Alexa, Rictusempra.”

• “Alexa, Amortencia.”

• “Alexa, Felix Felicis.