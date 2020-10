Halloween: Hubble captura imagem de galáxia em forma de abóbora

Em ritmo de Halloween, a NASA divulgou, nessa quinta-feira (29), a imagem de um par de galáxias em forma de abóbora gigante, capturada pelo Telescópio Espacial Hubble. Nela, as estrelas se juntam e parecem formar o famoso rosto da abóbora, incluindo os dois olhos e o sorriso.

A “Grande Abóbora”, como a imagem foi apelidada, na verdade retrata os estágios iniciais da colisão entre duas galáxias: NGC 2292 e NGC 2293. Os olhos são formados por um par de buracos negros supermassivos, rodeados por concentrações de estrelas recém-nascidas, espalhadas ao longo do desenho, que conferem um tom azulado ao sorriso. Já o alaranjado se deve às estrelas vermelhas envelhecidas.

De acordo com a agência espacial americana, a “abóbora espacial” tem um diâmetro de aproximadamente 109 mil anos-luz, quase o mesmo que a Via Láctea. Ela está localizada a 120 milhões de anos-luz de distância da Terra, na constelação de Canis Major, em um área de difícil visualização.

A mais nova imagem de galáxias com aparência estranha chegou a tempo do Halloween.Fonte: NASA/Divulgação

Para o astrônomo da Universidade do Alabama William Keel, especializado em caçar galáxias com aparência estranha, o Hubble registrou os estágios iniciais de uma reforma galáctica. Ele especula que o destino final desse par será a fusão em uma galáxia espiral luminosa gigante, de tamanho semelhante à UGC 2885, também conhecida como Galáxia de Rubin, cujo diâmetro é duas vezes maior que o da Via Láctea.

Outras imagens curiosas capturadas pelo Hubble

Aproveitando a ocasião, a NASA reuniu, em um vídeo, outras imagens igualmente curiosas e até mesmo assustadoras de galáxias já capturadas pelo Hubble.

Entre elas, está o “rosto assustador no espaço” registrado em 2019. O instantâneo parecia mostrar um rosto de formato arredondado e com dois olhos gigantes e brilhantes. No entanto, tratava-se de um processo bem parecido ao da Grande Abóbora de agora, ou seja, uma colisão entre duas galáxias.

Veja mais informações no vídeo a seguir: