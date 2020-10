Halloween Kills: Blumhouse divulga teaser assustador do filme

A Blumhouse divulgou hoje o primeiro teaser de Halloween Kills: O Terror Continua. A prévia mostra algumas cenas rápidas do próximo filme da franquia, mostrando que Michael Myers ainda está caçando Laurie. Confira o vídeo.

O novo longa mantém David Gordon Green na direção, uma vez que a trama terá início exatamente no final de Halloween de 2018. Ignorando toda a série, esta nova trilogia da franquia se conecta apenas com o filme original, lançado em 1978, e conta com o retorno de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, em sua eterna fuga de Michael Myers. John Carpenter, que dirigiu o primeiro filme da franquia, retorna como produtor e compositor.

O roteiro do longa é assinado por Green, em parceria com Danny McBride (Halloween) e Scott Teems (Narcos: Mexico). O cineasta já deu algumas pistas sobre o que esperar desta sequência. Ele comentou que, diferente do que normalmente acontece, agora o público irá ver as consequências do ataque de Myers na cidade de Haddonfield.

“Se o primeiro filme foi um pouco recontando a origem de Myers e nos colocando a par de onde Laurie esteve durante todos aqueles anos, então a parte dois é sobre a indignação de Haddonfield”, disse Green para a Total Film. “Mob Rules [algo como ‘as regras da multidão’ em tradução direta] foi o nosso título provisório para o filme. É sobre uma comunidade que está unida pela indignação e dividida em como lidar com o mal.”

O elenco de conta ainda com Halloween Kills: O Terror Continua Judy Greer, Kyle Richards, Nick Castle, Anthony Michael Hall e Andi Matichak. O filme estava previsto para chegar este ano nos cinemas, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, foi adiado para 15 de outubro de 2021.