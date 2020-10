Hard Skill e Soft Skill – Habilidades e Conhecimentos

HARD SKILL E SOFT SKILL – Gestão de Pessoas

Hard Skill e Soft Skill são novos termos referentes às competências de gestão de pessoas e psicologia organizacional. Assim sendo, são muito pertinentes a uma gestão participativa.

Esses termos têm relação ao “saber”, “saber fazer” e “saber ser”.

Hard Skill

Para melhor compreensão é importante saber que Hard Skill diz respeito às habilidades que são facilmente quantificadas, ou seja, os conhecimentos técnicos como ferramentas, sistemas e métodos.

Soft Skill

Soft Skill é a capacidade comportamental do indivíduo, bem como suas características pessoais. São as interações sociais, o relacionamento com os membros da equipe, a proatividade, o nível de respeito hierárquico, etc.

Definição: Hard Skill e Soft Skill

As definições de Hard Skill e Soft Skill levam em consideração questões como: know-how, talento, capacidade de aprendizagem, capacidade intelectual e inteligência emocional.

A teoria por trás de Hard e Soft Skills é a Teoria das Inteligências Múltiplas, de Gardner.

Essa teoria aponta dois tipos de inteligências: a pessoal e a emocional, ou habilidades cognitivas e não cognitivas (o que se aprende e o que é inato).

Exemplos

Exemplo de Soft Skills: autorresponsabilidade, pensamento crítico, autoliderança, criatividade, comunicação positiva, flexibilidade, etc.

Exemplo de Hard Skills: saber manusear sistemas, conhecer o negócio de atuação da empresa, graduação em determinada área, formação em determinado curso, etc.

Como implantar Hard Skill e Soft Skill?

Não há como implantar esse sistema, uma que são características intrínsecas no ser humano.

No entanto, pode identificar e trabalhar tais características, de modo que se venha a ter uma equipe de alta performance.

Deve haver uma mudança cultural da empresa para que as características correspondentes a Hard Skill e Soft Skill façam parte da rotina. Entretanto, ao realizar o recrutamento dos funcionários, a empresa deve levar essas características em consideração.

Pois se adaptar à uma cultura empresarial é tão importante quanto os conhecimentos na área de atuação.