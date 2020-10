Hearthstone traz várias novidades para os jogadores neste mês

Hearthstone, o popular jogo de cartas grátis da Blizzard para PC, Android e iOS, recebeu bastante conteúdo novo nas últimas semanas, desde o lançamento de um novo modo para um jogador, o Livro dos Heróis, até empolgantes eventos por tempo limitado dentro da Universidade de Scolomântia, a atual expansão do jogo.

Depois da Biblioteca Proibida e de um divertidíssimo crossover com a Turma da Mônica Jovem, os jogadores agora podem se vestir a caráter para o Baile de Máscaras, um evento que chegou bem a tempo do Halloween! A festa já está rolando desde 29 de setembro, e contará com três semanas de conteúdo inédito e empolgante para quem curte o jogo de cartas inspirado no universo de Warcraft.

O Baile de Máscaras está apenas começando e ainda há muitas novidades para desfrutar! https://t.co/4hnQmbRsbY ?? pic.twitter.com/iL45j6Yw1j — Hearthstone ???? (@PlayHSBrasil) September 29, 2020

Para entender melhor o que exatamente o futuro reserva para Hearthstone, a Blizzard gentilmente nos convidou a participar de uma entrevista com Cora Georgiou e Conor Kou, os Associate Game Designers de Hearthstone, responsáveis pelos Campos de Batalha, o novo patch 18.4, e tudo relacionado ao Baile de Máscaras. Prepare o seu deck e confira as novidades a seguir!

Uma festa de primeira!

É melhor você entrar no clima do Dia das Bruxas, já que a Taverna estará toda decorada com o tema! “Atualmente estamos na segunda semana do Baile de Máscaras.”, explicou Cora. “A semana um, que começou em 29 de setembro, trouxe os Elementais aos Campos de Batalha, o início da Arena de Classe Dupla, que nós ficamos muito felizes de trazer de volta a Hearthstone, e também Contenda de Taverna da Ascensão dos Zumbichos.”

“Agora mesmo temos uma Missão Secreta em andamento e, com o lançamento de Rexxar no Livro dos Heróis, os jogadores poderão destravar dois Alunos Transferidos Dourados. Estamos ansiosos para que todos coloquem as mãos nisso! Hoje, dia 7 de outubro, começa a segunda semana do Baile de Máscaras, com a Contenda de Taverna Baile de Máscaras, onde você joga um lacaio e ele se transforma em outro lacaio com custo de dois a mais! Quando ele morre, o lacaio original volta, então é tipo um disfarce temporário.”

Os Elementais prometem tocar o terror nos Campos de Batalha!Fonte: Blizzard

“Nesse meio tempo, a Arena de Classe Dupla continua, e os Elementais seguirão nos Campos de Batalha, claro. E a partir de 14 de outubro, que é a terceira e última semana do evento, é quando vamos lançar o Rexxar como novo personagem no Livro dos Heróis. Com ele, chega também outra Contenda de Taverna, a Batalha de Chefes 3, onde escolheremos uma classe e jogaremos com um chefe correspondente, que são personagens icônicos de Hearthstone, como o Cenarius, por exemplo, como druída.”

No site oficial de Hearthstone já temos a confirmação de que os outros chefes jogáveis incluem Dr. Cabum, Mãe Shahraz, Rei Branco, Baduu Suprema, Kriziki, o Alado, Lich Baz’hial, Asarrota, Hagatha, a Vingativa, Illidan Tempesfúria, além do já citado Cenarius.

E vem mais por aí!

Perguntamos à Cora e Conor como eles se sentiam em relação ao feedback da comunidade de Hearthstone, mais especificamente sobre a recepção do Livro dos Heróis, o conteúdo single player totalmente grátis para jogar.

“Muito do feedback que recebemos sobre o Livro dos Heróis foi ótima!”, comemorou Cora. “É uma aventura que já queríamos fazer anteriormente para contar a história de nossos personagens, o que pode ser bem difícil de fazer em um jogo de cartas virtuais, já que não há muito espaço para fazer isso fora de artes específicas nas cartas, então os modos de história são uma ótima forma de permitir aos jogadores que nunca encostaram em World of Warcraft saber um pouco mais sobre seus heróis favoritos.”

Rexxar será o segundo herói jogável do modo Livro dos Heróis, chegando em 14 de outubroFonte: Blizzard

“Talvez Hearthstone seja a primeira vez que os jogadores estão os encontrando”, completou Conor, “Então é legal poder apresentá-los direito! Claro que sempre há melhorias que podemos fazer. Quando lançamos a nova skin da Jaina Erudita, vieram críticas construtivas muito úteis sobre a falta de falas alternativas próprias do novo Retrato de Herói, então decidimos fazer isso com ela e com os próximos heróis. Não é algo que a gente tinha pensado de cara, porque só achamos as skins maravilhosas e era isso, mas os fãs pediram, e pediram corretamente, e nós queremos fazer o certo para eles, sempre melhorando a qualidade do jogo, então ouvimos e aplicamos o feedback.”

Também perguntamos se a ideia era manter o ótimo ritmo de lançamento e, depois da revelação da Jaina em setembro, e do lançamento do Rexxar em outubro, seguir lançando novos personagens no livro dos Heróis com frequência. “Sim, esse é o plano para os nossos primeiros dez heróis!”, esclareceu Cora. “Ter um novo herói para jogar todos os meses!”

E você, já está curtindo o Baile de Máscaras em Hearthstone? Se animou com todas essas novidades para esquentar o seu Dia das Bruxas? Conte para a gente nos comentários a seguir!