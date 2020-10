Heitor destaca superioridade do Internacional: “Conseguimos impor nosso ritmo”

Nesta quinta-feira, o Internacional não encontrou dificuldades para vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado foi superior desde o apito inicial e garantiu o resultado ainda no primeiro tempo.

Um dos destaques da vitória do Inter foi o lateral direito Heitor. O jogador fez um cruzamento na medida para Thiago Galhardo abrir o placar aos 16 minutos, sua primeira assistência em 2020. O camisa 2 destacou a boa partida dos visitantes.

“A gente sabia da importância do jogo. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, até pela colocação deles, é lugar complicado de ficar na tabela. Conseguimos fazer nosso jogo e impor nosso ritmo que o Chacho (apelido do técnico Eduardo Coudet) tanto pede. Graças a Deus pudemos sair daqui com a vitória”, disse Heitor ao Premiere depois da partida.

Com o triunfo, o Inter chegou aos 25 pontos e voltou para a vice-liderança do Brasileirão. A equipe gaúcha está apenas dois pontos atrás do líder Atlético-MG, mas possui um jogo a mais.

No domingo, o Colorado terá mais um compromisso pela competição nacional. No Beira-Rio, o time de Eduardo Coudet vai enfrentar o Athletico-PR, que empatou em 0 a 0 com o Ceará na quarta-feira.