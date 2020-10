Helena rompe namoro e manda Edu ficar com Camila · .

Helena (Vera Fischer) abrirá mão de seu amor por Edu (Reynaldo Gianecchini) em Laços de Família. Ela romperá o romance e o incentivará a ficar com sua filha, Camila (Carolina Dieckmann ). O rapaz tentará fazê-la mudar de ideia, mas acabará admitindo que está mexido e se sentindo dividido entre as duas na novela do Vale a Pena Ver de Novo.

Helena já estará sabendo que a herdeira está apaixonada por seu namorado, na trama de Manoel Carlos. Ao sentir que Edu também nutre sentimentos por Camila, a esteticista pedirá um tempo no namoro deles. Após um chá de sumiço dado por ela, o médico a procurará em sua casa.

Surpresa com a visita, Helena será receptiva com Edu, mas ficará claro que o estará tratando com mais cerimônia. Eles conversarão sobre a recuperação dele após o acidente que terá sofrido.

Sem a possibilidade de adiar o assunto, partirá da mulher falar sobre o que tem acontecido entre eles. “Porque nós adiamos tanto esse encontro?”, perguntará a loira. Pressentindo o que está por vir, Edu dirá que não está ali para resolver nada. “Você me pediu um tempo, eu dei”, esclarecerá o bonitão.

“Eu pedi mais por você do que por mim”, dirá a protagonista veterana, sendo sincera. Depois, ela continuará: “Eu to sabendo, eu to sentindo o que rola no teu coração. Eu não quero impedir que você seja feliz do modo que você escolheu, do como você acredita que vai ser”.

“Eu amo você”, falará o sobrinho de Alma (Marieta Severo), mostrando-se decidido. “Eu acredito que você ainda me ame, mas você não ama só a mim. Teu coração tá dividido, teus pensamentos estão divididos. E é natural que um novo amor acabe com um velho. Você tá lutando contra e isso tá fazendo você sofrer demais. Você não quer deixar de me amar, mas tá deixando”, falará a senhora, sem se intimidar.

Edu dirá que não, mas ela mostrará que está certa e que por experiência sabe o que ele está passando. O bonitão ficará mexido com as palavras dela. Helena se aproximará e dará um beijo nele, e eles se entregarão ao desejo. “Edu, você tá sabendo que esse é nosso último encontro”, falará a loira.

Ele perguntará porque, e a personagem de Vera Fischer dirá que é para evitar que eles sofram ainda mais. Edu reforçará que a ama, e ela dirá que o sentimento não é mais como antes. “A gente ficou muito tempo sem se ver, o acidente também atrapalhou”, tentará justificar o médico.

Ponto-final

“Para de inventar desculpas! A gente não se ama mais como se amava. E a gente tem que falar as coisas porque senão ficamos mau um com o outro. Estou querendo que você diga o que está sentindo, sem rodeios, sem medo de me magoar”, pedirá Helena. “Eu amo você”, dirá novamente Edu.

Helena ficará de costas para ele e falará séria: “Mas eu não te amo. Não te amo mais como eu te amava, como eu te amei. Eu não te amo mais como eu achava que ia te amar a vida inteira. É o que eu to sentindo”, enfatizará.

Em um ato de desespero para tentar reverter à situação, o irmão de Estela (Julia Almeida) a puxará para perto e a beijará. Helena se afastará. “A Camila ama você. Eu sei que você ta mexido com isso. Que você ta sofrendo porque está dividido entre nós duas. Porque todo esse sofrimento? Você acha que eu ia impedir esse amor? Que eu ia colocar algum obstáculo entre vocês dois? Eu só me arrependo de não ter feito isso antes. Porque eu teria evitado muita briga, muita dor”, confessará a amiga de Miguel (Tony Ramos).

“Você tem razão, eu to mexido mesmo. To me sentindo meio dividido. Meio atordoado com esse sentimento que nasceu e foi crescendo meio sem eu entender direito o que estava acontecendo. Uma sensação de amor, mas que tá no ar. E que não tem firmeza ainda, não tem clareza”, admitirá Edu. “Você ta me atirando para os braços dela”, acusará Edu. Helena dirá que não, que está dizendo somente que ele está livre.