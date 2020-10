Helstrom: conheça mais sobre a nova série de terror da Marvel

Helstrom, nova série da Marvel, estreou no Hulu nessa sexta-feira (16) com 10 episódios. A produção de terror, no entanto, não vai ter nenhuma conexão clara com os filmes conhecidos do Universo Cinematográfico da Marvel. Mesmo assim, trata-se de uma produção derivada de seus estúdios e produtores.

Obviamente, por tratar-se do mesmo universo criativo com personagens que transitam pelas histórias, alguns elementos serão referenciados. É o caso da marca Roxxon, que aparece em um posto de gasolina logo no primeiro episódio. A Roxxon Energy Corporation já apareceu em outras produções, como Agents of SHIELD, Agent Carter e na trilogia do Homem de Ferro.

A série, que não tem sido chamada de Marvel’s Helstrom, aposta em uma história sombria que em nada remete às artimanhas vistas no cinema pelos filmes da Marvel.

A história, desenvolvida por Paul Zbyszewski, segue os filhos de um serial killer muito famoso que já morreu. No entanto, em seu DNA há algumas habilidades peculiares, trazendo à tona diversos mistérios. É válido dizer também que demônios poderão ser invocados ao longo dos episódios.

Embora pareça ter uma premissa interessante, o público e a crítica que já conferiram alguns dos episódios e não aprovaram tanto a nova série da Marvel. Helstrom teve apenas 35% de aprovação no site Rotten Tomatoes, com a nota 5.26. Até o momento, já foram publicadas 17 críticas neste site sobre a produção.

Mesmo com essa recepção fria, Helstrom parece apostar em uma aventura arrepiante com personagens bem construídos. O elenco conta com Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom, Ariana Guerra, June Carryl, Daniel Cudmore, David Meunier e Alain Uy.

Infelizmente, o serviço de streaming do Hulu ainda não se encontra disponível no Brasil.