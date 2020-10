Henry Danger ganha novos super-heróis em série que estreia no Brasil · .

Um dos programas mais vistos do SBT aos sábados, Henry Danger (2014-2020) estreia um filhote no Brasil neste sábado (3). Por enquanto, o programa só poderá ser visto por assinantes do canal Nickelodeon na TV paga. Na nova atração, o Capitão Man (Cooper Barnes) tem uma nova equipe de super-heróis, a Danger Force (nome da produção).

A série também conta com o retorno do mecânico Schwoz (Michael D. Cohen). Os novos aprendizes são vividos por Havan Flores (Chapa), Terrence Little Gardenhigh (Miles), Dana Heath (Mika) e Luca Luhan (Bose).

A estreia de Danger Force nos Estados Unidos aconteceu em março, na continuação do final de Henry Danger, encerrada após cinco temporadas. O ator Jace Norman, que vive Henry na série mãe, ficou envolvido apenas com os bastidores da derivada –ele atua um dos produtores da atração, ao lado de Cooper Barnes.

A primeira temporada da nova série tem 13 episódios e vai passar aos sábados, 20h30, na Nick. Em Danger Force, os quatro aprendizes sofreram uma mutação que lhes concedeu superpoderes e vão estudar em uma academia criada por Schwoz e gerenciada pelo Capitão Man. Eles precisarão aprender a controlar essas habilidades enquanto mantêm suas reais identidades em segredo, até mesmo de suas famílias.

Uma curiosidade da série, que estreou durante a quarentena nos Estados Unidos, é que um episódio foi gravado com todo o elenco em suas respectivas casas.

O capítulo chamado de Quaran-kini foi ao ar em maio na TV norte-americana e mostrou o poderoso Capitão Man, o ajudante Schwoz e os quatro novos aprendizes de super-heróis tentando descobrir quem foi o vilão capaz de vazar um gás perigosíssimo da Fábrica Bhunda (Bhutt Factory, em inglês) na cidade de Swellview.

Em 2018, Henry Danger já havia gerado outro spin-off, a animação As Aventuras de Kid Danger, que contava com todo o elenco da série live action, mas durou apenas 12 capítulos.