Hernanes sofre lesão e desfalca o São Paulo contra o Coritiba

O meio-campista Hernanes é desfalque confirmado no São Paulo. O ídolo do Tricolor sofreu um estiramento no muscular na coxa direita, no jogo da última quarta, contra o River Plate, e já iniciou o tratamento no Reffis do CT da Barra Funda. O jogador não será relacionado para a viagem de sábado, para o Paraná, onde a equipe enfrenta o Coritiba pelo Brasileirão.

A informação foi divulgada no fim da tarde desta sexta-feira pelo departamento de comunicação do São Paulo. De acordo com o clube, Hernanes sofreu a lesão no primeiro tempo do jogo contra o River Plate e, por isso, foi substituído pelo técnico Fernando Diniz na partida.

O jogador passou por uma bateria de exames nesta sexta, dia da reapresentação do Tricolor no CT da Barra Funda após a eliminação na Copa Libertadores, e foi constatada a lesão. O departamento médico do clube já está tratando o problema de Hernanes, mas ainda não há um prazo estipulado para que o atleta retorne ao trabalho com bola.

No domingo, às 16h, o São Paulo encara o Coritiba, no Couto Pereira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Tricolor soma 19 pontos ganhos e está na terceira colocação na tabela. Já o Coxa, tem apenas 11, e é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento para a Série B do Brasileirão na próxima temporada.