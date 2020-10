Hernanes sofre lesão muscular e vira desfalque do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo constatou um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda de Hernanes, que desfalcará a equipe na sequência do Campeonato Brasileiro. O meia sofreu a lesão durante a partida contra o River Plate, na Argentina, na última quarta-feira.

O Profeta foi substituído ainda no intervalo do jogo em Avellaneda por Brenner. Com o estiramento confirmado, o jogador ficará de fora do duelo com o Coritiba, neste domingo, às 16h, no Couto Pereira, pelo Brasileirão. A informação do problema médico do atleta foi divulgada primeiramente pelo GE.

A tendência é que Hernanes permaneça fora de combate por ao menos três semanas. Nesse meio tempo, Fernando Diniz terá que pensar em outras alternativas para o meio-campo. Vale lembrar que Gabriel Sara é dúvida para o jogo deste final de semana, já que ainda se recupera de problema gástrico e não participou dos treinamentos dos últimos dias.

Apesar das notícias ruins, o São Paulo poderá contar com o retorno de Luciano, que vem sendo o destaque do time. O atacante cumpriu suspensão nos últimos três jogos da Libertadores e poderá ser escalado normalmente pelo Brasileirão.

Depois de 12 rodadas disputadas pela competição nacional, o Tricolor ocupa a terceira colocação, com 13 pontos somados.