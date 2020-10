Hideo Kojima está trabalhando em novo projeto

Nem parece mas Death Stranding está a poucos meses de completar seu primeiro ano de vida, então é bastante natural que Hideo Kojima siga em frente com a sua jornada no mundo dos games. E hoje (22), a Kojima Productions anunciou que está procurando novos talentos para trabalhar no seu estúdio em Tokyo. Confira a seguir:

#KojimaProductions confirms a new project is in development and is looking to hire the best-in-class talent to work out of our Tokyo studio. For more information on the openings and requirements, please visit our website at https://t.co/jeTGnnwLAW pic.twitter.com/StLOrxTlhg

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) October 22, 2020