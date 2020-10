High School: The Musical: The Series terá especial de final de ano

A série do Disney+, High School: The Musical: The Series, ganhará um episódio especial para comemorar os feriados de final de ano. O episódio intitulado High School Musical: The Musical: The Holiday Special terá 45 minutos de duração e contará com o elenco cantando diversas músicas típicas da época — incluindo um medley de Hanukkah.

(Disney/Divulgação)Fonte: Coming Soon

O especial está programado para chegar ao Disney+ em 11 de dezembro, no entanto, a partir de 20 de novembro, a trilha sonora do episódio já estará disponível nas principais plataformas de streaming de músicas.

Tim Federle, o produtor executivo e diretor do especial, comentou sobre a produção. “O elenco da série é como uma família e estamos muito satisfeitos por ter a oportunidade de compartilhar suas músicas e tradições favoritas do feriado com nossos espectadores”.

High School Musical: The Musical: The Series é uma série de docuficção baseada na franquia de sucesso da Disney e produzida para o serviço de streaming Disney+. A história acompanha um grupo de estudantes que encenarão uma performance de High School Musical para sua produção teatral de inverno, mas logo percebem que o drama toma conta tanto no palco quanto fora dele.

Vale lembrar que você poderá ver o especial de High School: The Musical: The Series aqui no Brasil. O Disney+ estará disponível aqui no país a partir de 17 de novembro