História: Ciclos econômicos importantes do Brasil

Os ciclos econômicos que ocorreram no Brasil, fazem parte da história do país em diversos momentos. Dessa forma, separamos os principais ciclos para você conhecer, veja:

Pau-Brasil

Cana-de-açúcar

Ouro

Algodão

Café

Borracha

Trata-se de um tema abordado em questões de vestibular, assim como do Enem. Por isso, vale a pena ficar ligado neles, veja!

Ciclo do Pau-Brasil

Em síntese, foi desenvolvido durante o período pré-colonial (1500 – 1530), sendo o primeiro ciclo econômico a desenvolver-se no território brasileiro com a chegada dos portugueses.

Os mesmos perceberam logo a importância dessa jóia nativa da Mata Atlântica, sendo utilizada para tingir tecidos, além de ter um grande valor no mercado europeu.

Nesse ínterim, os portugueses começaram a utilizar mão de obra indígena para o corte e transporte da madeira, em troca lhe oferecia escambo de objetos e armas desconhecidos.



Além disso, posteriormente eles escravizaram os índios a fim de obter ainda mais lucros. Porém, a exploração de Pau-Brasil foi tamanha que começou a apresentar sinais de extinção.

Desse modo, os portugueses substituíram o Pau-Brasil pelo cultivo de cana-de-açúcar, visto que o açúcar já possuía um grande valor no mercado europeu.

Ciclo da Cana-de-Açúcar

O ciclo da cana-de-açúcar foi o segundo ciclo econômico desenvolvido no Brasil colonial. Além disso, ficou marcado pela utilizam de mão de obra escrava africana.

Uma vez que muitos índios morreram em decorrência das diversas doenças trazidas pelos europeus, e os sobreviventes fugiam e escondiam-se dos portugueses.

Desse modo, começa o tráfico negreiro e o transporte de africanos para cá. Por certo, nessa época o açúcar foi o principal produto de exportação. Dentre as principais características deste ciclo, podemos citar:

Sistema Plantantion

Monocultura

Latifúndios

Uso de mão de obra escrava

Mercado voltado para exportação

Ciclo do Ouro

Outro ciclo importante foi o do ouro, ele ocorreu no século XVII, pois os portugueses encontraram o minério, sobretudo no Estado de Minas Gerais, porém também encontraram em Goiás e Mato Grosso.

Os portugueses encontravam dificuldades com o mercado do açúcar e a substituição pelo minério gerou riquezas para metrópole, pois comercializava o ouro em todo continente europeu.

Durante esse período, houve um grande aumento populacional no país, o ciclo termina no final do século XVIII com o esgotamento das minas até então encontradas.

Por conseguinte, o movimento conhecido como Inconfidência Mineira (1792) surge e tinha como principal objetivo a libertação da colônia.

Ciclo do algodão

O ciclo do algodão fez parte do século XVIII e início do XIX. Por conta da Revolução Industrial, o algodão era importantíssimo para indústria têxtil.

Com isso, virou uma peça fundamental para exportação do país. A fase ficou conhecida como “Renascimento Agrícola” visto que outros produtos começam a ser cultivados, visando suprir o mercado europeu.

Ciclo do Café

O ciclo do café aconteceu em meados dos século XVIII e teve seu auge no século XIX. A saber, ele era chamado de “ouro negro”.

O Estado de São Paulo foi o responsável pelo cultivo, sobretudo por conta das situações favoráveis através do solo conhecido como terra roxa.

Ademais, nessa época houve a chegada de diversos imigrantes, sobretudo italianos que trabalharam no cultivo do café, utilizando o sistema da monocultura.

Vale dizer, que no fim do século XIX o país chegou a exportar 50% do produto para o consumo mundial

Ciclo da Borracha

O ciclo da borracha foi desenvolvido na região norte do país nos estados da Amazônia, Rondônia e Pará. O látex era a matéria prima exportada.

A saber, o ciclo da borracha também marca a ocupação e posterior compra brasileira do território onde está localizado o estado do Acre, pois o local era contemplado por muitos seringais.

O ciclo da borracha pode ser dividido em dois períodos:

Primeiro entre 1879 e 1912

Segundo entre 1942 e 1945

Aliás, a matéria prima extraída das seringueiras era peça importante para a produção de produtos da Revolução Industrial na Inglaterra. Nessa época, ao menos 40% da exportação do país era oriunda da Amazônia.

